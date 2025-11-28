Китай призвал Японию задуматься

Китай выражает решительный протест в связи с тем, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити «продолжает подрывать политическую основу двусторонних отношений», определенную «духом четырех китайско-японских политических документов». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает агентство «Синьхуа».

Как сообщается, Санаэ Такаити в среду во время дебатов с лидерами оппозиционных партий заявила: «Отказавшись от всех прав и претензий в соответствии с Сан-Францисским мирным договором, мы находимся не в той позиции, чтобы признавать правовой статус Тайваня».

В ответ на это Го Цзякунь заявил, что возвращение Тайваня в состав Китая «является одним из результатов победы во Второй мировой войне и неотъемлемым элементом послевоенного международного порядка». Он подчеркнул, что ряд международно-правовых документов, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию и Акт о капитуляции Японии, подтвердили суверенитет Китая над Тайванем.

По словам Го Цзякуня, это «вновь доказывает, что премьер-министр Японии по-прежнему не желает признать свои ошибки и отказаться от ошибочного курса, продолжает наносить ущерб политической основе китайско-японских отношений, установленной в соответствии с духом четырех китайско-японских политических документов, не считается с авторитетом ООН, открыто бросает вызов послевоенному международному порядку и базовым нормам международного права и даже пытается продвигать идею о неопределенном статусе Тайваня».

«Китай решительно отвергает это и призывает международное сообщество проявить крайнюю бдительность. Мы вновь настоятельно призываем японскую сторону задуматься над своими действиями, исправить ошибки, дезавуировать неверные заявления, предпринять практические шаги для выполнения своих обязательств перед Китаем и сделать хотя бы минимум того, что обязана делать Япония как государство-член ООН», – заключил он.