Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Куда пропал Лавров?

15:05 1482

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ироничный ответ на вопрос журналистов о том, где он пропадал.

«Я еще пропадаю до сих пор», — ответил Лавров.

Видеофрагмент с ответом министра опубликовал телеграм-канал газеты «Коммерсант». Вопрос был задан перед переговорами венгерского премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, в которых принимает участие глава российского МИД.

Ранее издания The Economic Times и The Independent сообщили, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который стороны планировали провести в Будапеште.

Кремль неоднократно опровергал эту информацию. Президент России Владимир Путин назвал подобные сообщения «чушью». Он пояснил, что Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально».

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 688
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 263
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 1097
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56 3708
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8382
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 2260
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 1507
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 3286
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3014
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 3946
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5874

