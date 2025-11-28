Куда пропал Лавров?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ироничный ответ на вопрос журналистов о том, где он пропадал.

«Я еще пропадаю до сих пор», — ответил Лавров.

Видеофрагмент с ответом министра опубликовал телеграм-канал газеты «Коммерсант». Вопрос был задан перед переговорами венгерского премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, в которых принимает участие глава российского МИД.

Ранее издания The Economic Times и The Independent сообщили, что Лавров «впал в немилость», как писали издания, «из-за провала» саммита президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который стороны планировали провести в Будапеште.

Кремль неоднократно опровергал эту информацию. Президент России Владимир Путин назвал подобные сообщения «чушью». Он пояснил, что Лавров готовится к встрече с американскими партнерами. «У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься», — уточнил Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лавров «работает», у него «все нормально».