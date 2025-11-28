Первоклассник скончался в школе

Первоклассник одной из школ поселка Масазыр Апшеронского района скончался на территории учебного заведения. Инцидент произошел накануне.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, 27 ноября в 11:12 в Республиканский центр поступил вызов с территории поселка Масазыр в связи с тем, что у малолетнего случился сердечный приступ.

В 11:19 к месту вызова прибыла машина скорой помощи. Прибывшие медики зафиксировали доврачебную смерть мальчика 2018 года рождения.