Германия готова подставить плечо Турции

Германия выразила готовность поддержать членство Турции в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Если Турция захочет вступить в ЕС, Германия будет надежным и дружественным партнером. Турция играет ключевую роль во многих областях. Поэтому очевидно, что укрепление сотрудничества между Европейским союзом и Турцией отвечает нашим интересам», – заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

В свою очередь Фидан отметил, что основная проблема заключается в том, что процесс приема Турции в ЕС застопорился, «новых глав» в этом направлении нет.

«Мы ожидаем, что ЕС откроет новые главы и будет развивать отношения с Турцией как страной-кандидатом на максимально нормальной основе», – отметил он.