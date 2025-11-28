USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Германия готова подставить плечо Турции

15:28

Германия выразила готовность поддержать членство Турции в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Если Турция захочет вступить в ЕС, Германия будет надежным и дружественным партнером. Турция играет ключевую роль во многих областях. Поэтому очевидно, что укрепление сотрудничества между Европейским союзом и Турцией отвечает нашим интересам», – заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

В свою очередь Фидан отметил, что основная проблема заключается в том, что процесс приема Турции в ЕС застопорился, «новых глав» в этом направлении нет.

«Мы ожидаем, что ЕС откроет новые главы и будет развивать отношения с Турцией как страной-кандидатом на максимально нормальной основе», – отметил он.

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01
16:01 692
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44
15:44 264
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36
15:36 1101
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56
12:56 3710
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8390
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36
14:36 2260
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11
14:11 1507
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07
14:07 3287
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3015
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38
11:38 3948
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00
01:00 5874

