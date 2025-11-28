Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами

С нового года сельчане будут платить больше страховых взносов. Это предусмотрено в поправке к закону «О социальном страховании», вынесенной на обсуждение в Милли Меджлисе.

В следующем году будут увеличены взносы по социальному страхованию для физических лиц, использующих сельскохозяйственные угодья, находящиеся в их собственности. Согласно проекту, страховые взносы на обязательное государственное социальное страхование за физических лиц и каждого трудоспособного члена семьи физического лица и семейного (фермерского) хозяйства, использующего земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в их собственности, будут исчисляться по ставкам минимальной заработной платы в зависимости от площади земельного участка. Для лиц, имеющих земельные участки до 5 гектаров, страховые взносы будут уплачиваться по ставке 5%; для лиц, имеющих земельные участки от 5 до 10 гектаров, – 7,5%; для лиц, имеющих земельные участки свыше 10 гектаров, – 12,5%.

В настоящее время страховка выплачивается по ставке 2% для земель площадью до 5 гектаров, 6% - для земель площадью от 5 до 10 гектаров и 10% для земель площадью более 10 гектаров.

Фермеры отмечают, что за последние несколько лет их расходы выросли: например, удобрения подорожали как минимум в 4 раза, лекарства – в 2 раза, а неблагоприятные погодные условия, болезни и вредители сельхозкультур также увеличивают их расходы. Особенно чувствительно это для аграрного сектора, потому что, несмотря на то, что работы в нем сезонные, взносы на социальное страхование необходимо платить ежемесячно.

Экономист Рауф Гараев заявил haqqin.az, что социальное страхование носит обязательный характер и отказаться от него невозможно: «По сути, обязательные страховые взносы — это капитал, накапливаемый сельчанином на собственный пенсионный возраст, то есть это его гарантия на будущее. Однако следует учитывать, что работа у сельчан сезонная. Поэтому расчет следует производить в том месяце, в котором был получен доход».

Экономист добавил, что повышение страховых взносов, несомненно, скажется на расходах фермеров.

Haqqin.az напоминает, что помимо этого, со следующего года увеличится размер страховых взносов и в «свадебном» секторе (организация и проведение свадебных и др. подобных торжеств – ред.). Лица, работающие в частном секторе, также будут облагаться подоходным налогом. С 1 января 2026 года по 1 января 2027 года из ежемесячного дохода физических лиц, работающих у налогоплательщиков, не связанных с нефтегазовым сектором и отнесенных к негосударственному сектору, будет вычитаться 3% от ежемесячного дохода от наемной работы в размере до 2 500 манатов; 75 манатов с ежемесячного дохода от 2 500 до 8 000 манатов + 10% от суммы, превышающей 2 500 манатов и до 8 000 манатов; и 625 манатов + 14% от суммы, превышающей 8 000 манатов, если ежемесячный доход превышает 8 тысяч манатов.

В то же время безработные со следующего года должны будут платить за обязательную медицинскую страховку, чтобы пользоваться медицинскими услугами.