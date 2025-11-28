USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

8-й люксовый автомобиль нашел своего владельца

15:40 488

Мегалотерея лидера инноваций Bakcell успешно продолжается с новыми победителями! Победителем еженедельного розыгрыша следующего люксового автомобиля стал Бахтияр Сулейманов. Он стал 8-м обладателем Zeekr 001 и пережил один из самых незабываемых моментов в своей жизни.

Ещ более впечатляющие подарки ждут абонентов Bakcell! В ближайшие недели свои владельцы найдут еще 5 автомобилей Zeekr 001, а в финале ожидаемый всеми Porsche Cayenne достанется своему счастливому обладателю. У вас также есть шанс выиграть люксовый автомобиль всего за 1 AZN!

Приобретайте пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличьте свои шансы на победу!

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.

На сегодняшний день в мегалотерее Bakcell с помощью выбора искусственного интеллекта победителям были вручены 8 автомобилей Zeekr 001 и 55 iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 697
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 267
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 1106
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56 3711
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8393
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 2264
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 1510
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 3290
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3016
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 3948
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5876

