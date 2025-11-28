8-й люксовый автомобиль нашел своего владельца

Мегалотерея лидера инноваций Bakcell успешно продолжается с новыми победителями! Победителем еженедельного розыгрыша следующего люксового автомобиля стал Бахтияр Сулейманов. Он стал 8-м обладателем Zeekr 001 и пережил один из самых незабываемых моментов в своей жизни.
Ещ более впечатляющие подарки ждут абонентов Bakcell! В ближайшие недели свои владельцы найдут еще 5 автомобилей Zeekr 001, а в финале ожидаемый всеми Porsche Cayenne достанется своему счастливому обладателю. У вас также есть шанс выиграть люксовый автомобиль всего за 1 AZN!
Приобретайте пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличьте свои шансы на победу!
«Шанс»-пакеты:
• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES
• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES
• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.
На сегодняшний день в мегалотерее Bakcell с помощью выбора искусственного интеллекта победителям были вручены 8 автомобилей Zeekr 001 и 55 iPhone 17.
Более подробная информация: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.