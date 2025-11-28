8-й люксовый автомобиль нашел своего владельца

Мегалотерея лидера инноваций Bakcell успешно продолжается с новыми победителями! Победителем еженедельного розыгрыша следующего люксового автомобиля стал Бахтияр Сулейманов. Он стал 8-м обладателем Zeekr 001 и пережил один из самых незабываемых моментов в своей жизни.

Ещ более впечатляющие подарки ждут абонентов Bakcell! В ближайшие недели свои владельцы найдут еще 5 автомобилей Zeekr 001, а в финале ожидаемый всеми Porsche Cayenne достанется своему счастливому обладателю. У вас также есть шанс выиграть люксовый автомобиль всего за 1 AZN!

Приобретайте пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличьте свои шансы на победу!

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.

На сегодняшний день в мегалотерее Bakcell с помощью выбора искусственного интеллекта победителям были вручены 8 автомобилей Zeekr 001 и 55 iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com