Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с министром промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Ярубом Гудахом. Об этом сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Иорданией развиваются на основе дружбы и сотрудничества. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в экономической сфере.

Во встрече принял участие министр финансов Сахиль Бабаев.