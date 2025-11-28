USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с министром промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Ярубом Гудахом. Об этом сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Иорданией развиваются на основе дружбы и сотрудничества. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в экономической сфере.

Во встрече принял участие министр финансов Сахиль Бабаев.

