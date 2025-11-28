USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Нарышкин довел до Турции позицию России

15:53 455

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил столицу Турции с рабочим визитом, передает «Коммерсант».

Согласно информации, на встрече обсуждалось урегулирование войны в Украине. «Вчера (27 ноября) уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (имеется в виду «мирный план» президента США Дональда Трампа). Есть развитие событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине.

Ранее турецкий министр заявил в интервью телеканалу A Haber, что российско-украинская война находится на стадии завершения, поскольку условия для перемирия обеих сторон «уже созрели».

«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 703
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 269
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 1113
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция
12:56 3713
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно
Обыски у главы Офиса Зеленского: что известно фото; обновлено 14:46
14:46 8401
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 2267
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 1512
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 3294
Что за параметры американцы передали Москве?
Что за параметры американцы передали Москве? обновлено 13:07
13:07 3017
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев
Пока только Донбасс. Потом, возможно, Одесса и Николаев наш комментарий
11:38 3949
Имран Хан убит или жив?
Имран Хан убит или жив? актуальный комментарий
01:00 5877

