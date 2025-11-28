Нарышкин довел до Турции позицию России

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил столицу Турции с рабочим визитом, передает «Коммерсант».

Согласно информации, на встрече обсуждалось урегулирование войны в Украине. «Вчера (27 ноября) уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (имеется в виду «мирный план» президента США Дональда Трампа). Есть развитие событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине.

Ранее турецкий министр заявил в интервью телеканалу A Haber, что российско-украинская война находится на стадии завершения, поскольку условия для перемирия обеих сторон «уже созрели».