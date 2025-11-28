«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»

В последние дни азербайджанские перевозчики сообщают о задержках на грузинской таможне: фуры с экспортными и транзитными грузами, направляющиеся из Азербайджана в Европу, простаивают часами без объяснений. На этом фоне появились предположения, что в Грузии якобы препятствуют транзиту из-за обсуждений вокруг Зангезурского коридора.

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью haqqin.az прокомментировал ситуацию, отметив, что делать поспешные выводы не стоит. По его словам, часть оценок не учитывает внутренние условия, в которых находится Грузия.

«Некоторые заявления экспертов по Грузии удивляют. Нужно понимать местный контекст. Во-первых, Грузия не считает себя обязанной кому-либо что-то. Во-вторых, страна находится в сложной геополитической ситуации, поскольку ведет холодную войну с Брюсселем. На этом фоне проект Зангезурского коридора и налаживание отношений между Азербайджаном и Арменией при участии Трампа и США — важный геополитический элемент для Тбилиси», — отметил политолог.

По словам Сихарулидзе, недавно в Грузию приезжал представитель Госдепартамента США, который обсуждал участие Тбилиси в региональных процессах. Он допускает, что задержки на границе могут быть связаны с определенными консультациями, однако отвергает предположения о намеренной блокаде.

«Как только возникает задержка, армянская сторона заявляет о негативном отношении, а азербайджанская — о вмешательстве внешних сил. Грузия действует так, как считает нужным, когда возникают вопросы, требующие обсуждения. Предположить переговоры можно, но говорить о целенаправленных задержках не в интересах Тбилиси. У страны достаточно проблем с Европой, и ей не нужны новые сложности с Азербайджаном. Скорее всего, ситуация будет урегулирована после обсуждений между сторонами», — подчеркнул он.

Сихарулидзе также отметил, что Грузия предельно внимательно относится к транзитным процессам, связанным с Европой, поскольку опасается, что любые нарушения могут быть использованы политически.

«У Грузии действительно холодная война с Европой, потому что Брюссель пытается сменить власть в стране. Поэтому Тбилиси очень тщательно проверяет транзит в Европу — хочет быть уверенным, что все соответствует правилам и не будет использовано против него», — резюмировал политолог.