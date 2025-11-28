Суд вынес решение по резонансному ДТП

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 17-летним Бейляром Байрамлы, арестованным в январе этого года за дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной полиции в Имишли, в результате которого погибли три школьницы.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Джаваншира Набиева было зачитано решение суда. Согласно приговору, Бейляр Байрамлы приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Подросток обвиняется в том, что управлял автомобилем без водительских прав, нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, повлекшее гибель трех человек, а также в том, что скрылся с места происшествия.

Согласно материалам следствия, 18 января 2025 года Бейляр Байрамлы сел в автомобиль Mercedes Benz 190 (государственный регистрационный номер 30-BH-904) своего дяди и направился в сторону города Имишли. При повороте налево на участке под названием «Дом инвалидов» он не уступил дорогу автомобилю BMW, принадлежащему дорожной полиции и двигавшемуся ему навстречу.

Подросток нарушил правила дорожного движения, предусмотренные частью 4 статьи 77 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», что привело к аварии и повлекло за собой гибель трех человек. После инцидента Бейляр Байрамлы скрылся с места происшествия.

Обвиняемый Байрамлы в своем заявлении указал, что ему захотелось «порулить», он завел машину своего дяди, припаркованную перед «тандырной» в селе Ялавадж, и поехал в сторону города Имишли.

«Проехав некоторое расстояние, я захотел развернуться перед АЗС SOCAR, чтобы вернуться обратно к месту, где взял автомобиль. В это время примерно в 500–600 метрах я увидел машину, двигавшуюся по дороге в противоположном направлении - в сторону поселка Бахрамтепе. Думая, что машина еще далеко, я поехал во встречном направлении, и тут произошло ДТП.

После инцидента я подбежал к машине ДПС, увидел ее в плохом состоянии. Испугавшись, убежал с места происшествия, потому что увидел безжизненные тела детей. Затем я позвонил дяде и сказал ему, что совершил аварию. Дядя отвез меня в отделение и передал полицейским. Это был второй раз, когда я сел за руль. Я сожалею о содеянном», — сказал подросток в своем заявлении.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля сотрудник полиции Ульви Ахмедов рассказал, что информацию о последствиях инцидента он получил в больнице. В своих показаниях он указал, что в тот момент ехал на машине со скоростью 60-70 км/ч, включив мигающие и звуковые сигналы. Во время движения с левой стороны выехал Mercedes-Benz и врезался в его автомобиль.

«После столкновения я потерял сознание, не помню, что произошло. О последствиях инцидента я узнал после того, как пришел в сознание в больнице», - рассказал Ахмедов.

В результате этого ДТП на месте погибли две школьницы – ученица 6-го класса Зумруд Миралиева и ученица 4-го класса Аян Мамедова. Одноклассницу Аян, Махбубу Ализаде, доставили для госпитализации в Баку, но спасти ее жизнь не удалось.

Члены семей погибших детей не предъявили жалобы в отношении Бейляра Байрамлы. Об этом они заявили в своих показаниях, участвуя в судебном заседании в качестве законных наследников потерпевших. Они представили суду заявление о примирении с обвиняемым и отсутствии у них к нему претензий и требований.