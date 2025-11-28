Российские дроны научились сбивать истребители

Россия начала использовать новую модификацию беспилотников «Герань», которые теперь могут управляться оператором в реальном времени и способны атаковать украинские самолеты в воздухе. Об этом заявил Business Insider заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко.

По его словам, связь с беспилотниками обеспечивается через антенны, расположенные в России и Беларуси. Новая модель усложняет перехват дронов, так как оператор может корректировать маршрут и реагировать на ситуацию в воздухе, что создает угрозу для украинских самолетов и вертолетов и осложняет работу ПВО.

Отмечается, что после увеличения объемов производства Россия активно применяет беспилотники не только по тыловым объектам, но и на линии соприкосновения. Украинские военнослужащие сообщают о росте числа ударов. Боец 4-го полка рейнджеров — подразделения специального назначения Украины, созданного по модели американских сил,— подтвердил Business Insider, что беспилотники используются все шире.

Ранее СМИ сообщали, что Россия намерена увеличить выпуск «Гераней» до более чем 6000 единиц в месяц. По данным CNN, сейчас производится около 3000 ударных БПЛА ежемесячно. Минобороны России запрос журналистов не прокомментировало.

Также украинская разведка заявляла, что Россия начала использовать новые беспилотники Shahed-107 иранского производства. Дрон имеет размах крыла около 3 метров, крестообразное оперение и корпус из углеволокна. Один из обнаруженных аппаратов был оснащен боеголовкой массой около 15 кг и мог преодолевать до 300 км. Мироненко отметил, что Киев «очень быстро» подготовит ответ на появление новых моделей вооружений.