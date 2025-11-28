USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Российские дроны научились сбивать истребители

16:41 1398

Россия начала использовать новую модификацию беспилотников «Герань», которые теперь могут управляться оператором в реальном времени и способны атаковать украинские самолеты в воздухе. Об этом заявил Business Insider заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко.

По его словам, связь с беспилотниками обеспечивается через антенны, расположенные в России и Беларуси. Новая модель усложняет перехват дронов, так как оператор может корректировать маршрут и реагировать на ситуацию в воздухе, что создает угрозу для украинских самолетов и вертолетов и осложняет работу ПВО.

Отмечается, что после увеличения объемов производства Россия активно применяет беспилотники не только по тыловым объектам, но и на линии соприкосновения. Украинские военнослужащие сообщают о росте числа ударов. Боец 4-го полка рейнджеров — подразделения специального назначения Украины, созданного по модели американских сил,— подтвердил Business Insider, что беспилотники используются все шире.

Ранее СМИ сообщали, что Россия намерена увеличить выпуск «Гераней» до более чем 6000 единиц в месяц. По данным CNN, сейчас производится около 3000 ударных БПЛА ежемесячно. Минобороны России запрос журналистов не прокомментировало.

Также украинская разведка заявляла, что Россия начала использовать новые беспилотники Shahed-107 иранского производства. Дрон имеет размах крыла около 3 метров, крестообразное оперение и корпус из углеволокна. Один из обнаруженных аппаратов был оснащен боеголовкой массой около 15 кг и мог преодолевать до 300 км. Мироненко отметил, что Киев «очень быстро» подготовит ответ на появление новых моделей вооружений.

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1459
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4803
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5812
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1370
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2834
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 608
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3017
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10326
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3641
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2163
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4666

