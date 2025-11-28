USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
В Баку прошел Саммит «Профессии будущего»

16:47 502

Саммит «Профессии будущего»: Баку - 2025, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, на этот раз прошел в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Целью саммита, прошедшего под девизом «Навстречу будущему», было обсуждение изменений, происходящих на рынке труда, спроса на новые профессии и навыки в профессиональной среде, а также содействие подготовке участников этой экосистемы к будущему рынку труда в связи с новыми вызовами в сферах образования и занятости.

В саммите приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, руководители предприятий государственного и частного секторов, местные и зарубежные консультанты по карьере, специалисты по кадрам, эксперты в области образования и менторы по развитию.

Открывая мероприятие вступительной речью, Анар Алиев отметил особую значимость данного саммита с точки зрения профессионального обсуждения требований к новым профессиям и навыкам на рынке труда, а также то, что оценка возможностей гибкой адаптации к быстрым изменениям на рынке труда является одним из приоритетных направлений мероприятия. Министр отметил, что развитие человеческого капитала лежит в основе социально-экономической политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева. Это в очередной раз доказывает, что Азербайджан уже определил модель экономического развития, основанную на человеческом капитале, в качестве приоритетного направления государственной стратегии.

Анар Алиев заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта и расширение цифровизации кардинально меняют структуру мирового рынка труда. Он отметил, что, согласно докладу Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест», опубликованному в 2025 году, к 2030 году 22% существующих рабочих мест, как ожидается, претерпят структурные изменения. В этих условиях важно укреплять межрегиональное сотрудничество, перенимать международный опыт и более гибко интегрироваться в мировой рынок труда.

Министр отметил, что количество трудовых договоров с 2018 года увеличилось на 44%, достигнув 1,9 миллиона, а социальные выплаты за последние годы увеличились. Он также отметил, что по паритету покупательной способности Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ по минимальному размеру пенсий, а также второе место по минимальной заработной плате и среднемесячной пенсии.

Анар Алиев отметил, что «Фестиваль профессий», проводимый с 2022 года, помог тысячам подростков и молодых людей повысить свою осведомленность в правильном выборе профессии и подготовиться к выходу на рынок труда. Он отметил важность нынешнего саммита в укреплении сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и образовательными учреждениями в сфере профессиональной подготовки, адаптации к текущей ситуации на рынке труда и будущим изменениям.

Али Ахмедов подчеркнул важность поощрения молодого поколения к освоению новых профессиональных навыков, появляющихся под влиянием новых технологий, особенно искусственного интеллекта, и сказал, что такие площадки, как Саммит «Профессии будущего», всегда нужны в этом направлении.

Орхан Мамедов подчеркнул, что укрепление кадрового потенциала является одним из главных условий конкурентоспособного бизнеса будущего. Он поделился своим мнением о новых вызовах рынка труда, развитии профессиональных навыков, потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства в подготовке кадров, а также о деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса в этом направлении.

Муса Гулиев отметил, что влияние технологий и инноваций на сферу труда меняет рынок труда и предъявляет новые требования к навыкам рабочей силы. Он подчеркнул важность активного обсуждения этой темы среди партнеров и повышения осведомленности молодежи.

Саммит «Профессии будущего» призван стать единой площадкой для продуктивного обмена идеями между работодателями, государственными структурами, образовательными учреждениями и специалистами. Цели саммита — выявление и продвижение профессий и навыков будущего, обмен опытом в сфере бизнеса и создание условий для предоставления целевой аудитории более гибких, инновационных и конкурентоспособных карьерных решений.

В рамках мероприятия были организованы три панельные дискуссии: «Чего требует от нас будущее профессий?», «Навыки будущего» и «Рабочая среда будущего». На панельных дискуссиях обсуждались профессии нового поколения, управление изменениями для подготовки к будущему, непрерывное обучение и развитие, технические и гибкие навыки нового поколения, индивидуальные механизмы поддержки в профессиональном развитии, стратегии цифрового сотрудничества в деловом мире и др.

Обсуждались темы и давались ответы на вопросы.

Стоит отметить, что первое мероприятие в рамках Саммита «Профессии будущего» состоялось 30 октября этого года в Нахчыване.

