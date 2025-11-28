В Баку прошел Саммит «Профессии будущего»

Саммит «Профессии будущего»: Баку - 2025, организованный Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, на этот раз прошел в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Целью саммита, прошедшего под девизом «Навстречу будущему», было обсуждение изменений, происходящих на рынке труда, спроса на новые профессии и навыки в профессиональной среде, а также содействие подготовке участников этой экосистемы к будущему рынку труда в связи с новыми вызовами в сферах образования и занятости.

В саммите приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, руководители предприятий государственного и частного секторов, местные и зарубежные консультанты по карьере, специалисты по кадрам, эксперты в области образования и менторы по развитию.

Открывая мероприятие вступительной речью, Анар Алиев отметил особую значимость данного саммита с точки зрения профессионального обсуждения требований к новым профессиям и навыкам на рынке труда, а также то, что оценка возможностей гибкой адаптации к быстрым изменениям на рынке труда является одним из приоритетных направлений мероприятия. Министр отметил, что развитие человеческого капитала лежит в основе социально-экономической политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева. Это в очередной раз доказывает, что Азербайджан уже определил модель экономического развития, основанную на человеческом капитале, в качестве приоритетного направления государственной стратегии.

Анар Алиев заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта и расширение цифровизации кардинально меняют структуру мирового рынка труда. Он отметил, что, согласно докладу Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест», опубликованному в 2025 году, к 2030 году 22% существующих рабочих мест, как ожидается, претерпят структурные изменения. В этих условиях важно укреплять межрегиональное сотрудничество, перенимать международный опыт и более гибко интегрироваться в мировой рынок труда.

Министр отметил, что количество трудовых договоров с 2018 года увеличилось на 44%, достигнув 1,9 миллиона, а социальные выплаты за последние годы увеличились. Он также отметил, что по паритету покупательной способности Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ по минимальному размеру пенсий, а также второе место по минимальной заработной плате и среднемесячной пенсии.

Анар Алиев отметил, что «Фестиваль профессий», проводимый с 2022 года, помог тысячам подростков и молодых людей повысить свою осведомленность в правильном выборе профессии и подготовиться к выходу на рынок труда. Он отметил важность нынешнего саммита в укреплении сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и образовательными учреждениями в сфере профессиональной подготовки, адаптации к текущей ситуации на рынке труда и будущим изменениям.