Турецкая оппозиция выбирает своего лидера

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:50 1372

39-й съезд Народно-республиканской партии (CHP) под лозунгом «Настало время прийти к власти» открылся в Спортивном зале Анкары выступлением лидера партии Озгюра Озеля. Это уже третий съезд CHP за последний год, включая внеочередной.

В первый день съезда делегатам будет представлен на голосование новый документ программы партии, подготовленный впервые за 17 лет. Во второй день состоятся выборы председателя партии, а в третий — выборы 60 членов Партийного совета (PM) и 15 членов Высшего дисциплинарного совета.

Как ранее cообщал haqqin.az, единственным кандидатом на пост председателя CHP является Озгюр Озель, который занимает эту должность уже более двух лет. Ожидается, что главная борьба развернется за 60 мест в Партийном совете. Однако, поскольку внутрипартийная оппозиция, как предполагается, не представит альтернативный список, выборы, вероятно, пройдут без серьезных конфликтов. Сообщается, что лидер CHP Озель представит основной список из 52 кандидатов в Партийный совет.

В течение последнего месяца Озель активно занимался подготовкой к съезду и формированием списка кандидатов в Партийный совет, сводя к минимуму даже зарубежные визиты.

Руководители партии, избранные на съезде, будут теми, кто поведет CHP на выборы 2028 года. Озгюр Озель, который пришел к председательству на съезде 2023 года под лозунгом «обновление», отдавал предпочтение молодежи и женщинам в партийном руководстве. Этой же политики он придерживается и сейчас, однако с учетом критики о нехватке опыта в этот раз, вероятно, также в руководство будут включены некоторые возрастные и опытные члены партии.

Учитывая судебные иски против партии, предполагается также включение в руководство опытных юристов и политических деятелей. Согласно информации источников haqqin.az в Анкаре, ожидается возвращение к управлению таких опытных членов CHP, ранее работавших вместе с Кемалем Кылычдароглу, как Энгин Алтай, Бюлент Тезджан и Сейит Торун.

Вследствие продолжающихся расследований в отношении Партийного совета и Центрального исполнительного комитета для уменьшения риска возможных арестов предполагается увеличение числа депутатов, обладающих статусом неприкосновенности.

