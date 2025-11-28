В Баку потушили пожар на свалке

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на территории с бытовыми отходами на дороге «Баксол» в Бинагадинском районе Баку потушен.

28 ноября на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в месте сбора бытовых отходов на дороге «Баксол» Бинагадинского района Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.