USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

В Баку потушили пожар на свалке

ОБНОВЛЕНО 17:49
17:49 1129

Пожар на территории с бытовыми отходами на дороге «Баксол» в Бинагадинском районе Баку потушен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

* * * 16:57

28 ноября на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в месте сбора бытовых отходов на дороге «Баксол» Бинагадинского района Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1462
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4805
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5814
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1375
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2836
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 608
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3019
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10329
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3643
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2164
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4668

ЭТО ВАЖНО

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1462
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4805
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5814
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1375
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2836
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 608
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3019
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10329
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3643
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2164
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться