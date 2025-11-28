Очередная инициатива экосистемы Bir в Карабахе: открыт новый офис телепродаж m10 и MilliÖn

Экосистема Bir, отличающаяся значительным вкладом в экономическое развитие страны, в частности, в процесс восстановления и возрождения Карабах а, реализовала очередную инициативу, направленную на возвращение жизни на освобожденные территории.

Накануне в городе Физули в рамках проекта Qayıt İş состоялось открытие нового офиса для телепродажных сервисов m10 и MilliÖn. Проект осуществлен при поддержке Государственного агентства занятости, действующего при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В церемонии открытия приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев, официальные представители экосистемы Bir – председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и главный исполнительный директор PashaPay Самир Мамедов.

Комментируя проект, председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев высоко оценил открытие новых предприятий, что способствует устойчивому расселению в Карабахе. Он отметил, что проект Qayıt İş, являющийся образцовым примером сотрудничества государства и частного сектора, преследует не только цель создания новых рабочих мест, но и способствует социально-экономическому развитию Физулинского района, поддерживая устойчивую занятость переселенных жителей на родной земле. По словам Садига Алиева, подобные инициативы и впредь будут поддерживаться, а услуги по обеспечению занятости граждан, возвращающихся в свои родные края, будут оказываться на постоянной основе.

Официальный представитель экосистемы Bir, председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов назвал эту инициативу ярким примером успешного государственно-частного партнерства.

«Каждая наша поездка в Карабах – это особое чувство: здесь ощущается энергия обновления и ритм возрождения. И на этот раз экосистема Bir реализовала еще одну инициативу на родной земле. В Физули мы открыли новый офис для телепродажных сервисов m10 и MilliÖn. Главное для нас заключается в том, что все молодые сотрудники офиса являются жителями Физули, которые вернулись в родной город. Для нас особенно важно, что они строят карьеру и планируют свое будущее именно здесь. Это не просто проект, это реальная ценность. Наша цель состоит в том, чтобы как частный сектор внести вклад в масштабный процесс восстановления, осуществляемый государством в Карабахе, и стать активным участником формирующейся здесь новой экономической жизни» – отметил Фарид Гусейнов.

Цель проекта заключается в создании устойчивых рабочих мест для жителей, возвращающихся в регион, а также в развитии цифровых платежных сервисов в Карабахе. В соответствии с этой миссией сотрудники нового офиса были отобраны среди жителей Физули. Государственное агентство занятости направило 14 горожан, вернувшихся в свой родной город после исторической победы, и они уже присоединились к команде экосистемы в качестве сотрудников офиса. В ближайшее время планируется увеличить численность команды до 20 человек.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений.

Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.