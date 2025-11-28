«Талибан» напал на Таджикистан

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Таджикистана, нападение на китайцев (они были сотрудниками горнодобывающей компании «Шохин СМ») произошло в зоне ответственности 1-го пограничного поста «Истиклол» погранотряда «Ёл» района Шамсиддина Шохина Хатлонской области. Напавшие, находясь на территории Афганистана, применили огнестрельное оружие и беспилотник, начиненный гранатами. Официальные лица Таджикистана не стали напрямую обвинять режим «Талибана», но выступили с резким осуждением, назвав нападавших «преступными группировками, базирующимися в соседней стране (Афганистане)», которые «продолжают совершать действия, направленные на дестабилизацию ситуации в приграничных районах».

Как сообщают региональные и международные СМИ, инцидент произошел поздно вечером в среду, 26 ноября, в юго-западной Хатлонской области Таджикистана, недалеко от реки Пяндж, которая проходит по большей части 1350-километровой границы центральноазиатской страны с Афганистаном.

Власти Таджикистана заявили, что трое граждан Китая, работавших на отдаленном золотодобывающем предприятии на юге страны, погибли в результате трансграничного нападения с территории Афганистана. Это уже второе за год нападение на китайских рабочих в этом нестабильном приграничном регионе. Инцидент усилил опасения по поводу эскалации боевых действий из контролируемого «Талибаном» Афганистана.

МИД Таджикистана «решительно осудил» вторжение как «акт террористических группировок» и призвал афганские власти «принять эффективные меры для обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между двумя соседними странами». В заявлении выражается сожаление, что «несмотря на постоянные усилия Таджикистана по поддержанию безопасности и созданию атмосферы мира и стабильности в приграничных районах», подобные нарушения продолжаются.

Посольство КНР в Душанбе в пятницу подтвердило, что три гражданина Китая погибли и один получил ранения в результате вооруженного нападения недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном. В своем заявлении посольство призвало власти Таджикистана провести полное расследование инцидента и обеспечить безопасность граждан КНР в этом районе. Посольство также настоятельно рекомендовало всем гражданам Китая и компаниям, находящимся вблизи границы, немедленно эвакуироваться в качестве меры предосторожности. Хотя посольство не назвало, кто несет ответственность за нападение, оно указало, что Китай внимательно следит за ситуацией и поддерживает связь с местными властями.

Аналитики отмечают, что для Пекина гибель граждан Китая стала суровым напоминанием о рисках, связанных с расширением его присутствия в Центральной Азии. Китай является крупнейшим инвестором Таджикистана: совокупный объем прямых иностранных инвестиций с 2007 года превысил 2,87 млрд долларов США — 29% от общего объема инвестиций из всех стран. Китай уделяет особое внимание горнодобывающей промышленности, инфраструктуре и энергетике. В этом секторе доминируют такие компании, как Zijin Mining (разрабатывает гигантское месторождение золота «Зарафшон», на долю которого приходится 70% добычи Таджикистана), а также совместные предприятия, такие как TALCO Gold с Tibet Huayu Mining, добывающие золото, сурьму, серебро и редкоземельные металлы на богатом полезными ископаемыми Памире. В этих проектах, часто реализуемых в отдаленных приграничных зонах, заняты тысячи китайских мигрантов, но они вызывают недовольство у местного населения из-за наносимого окружающей среде вреда: загрязненных рек, токсичных отходов, респираторных заболеваний из-за пыли.

Как пишет EurAsian Times, это нападение напоминает аналогичный инцидент, произошедший в ноябре 2024 года, когда вооруженные группировки из Афганистана совершили налет на китайский объект в том же секторе Хатлонской области, убив одного китайского рабочего и ранив пятерых, включая четырех граждан Китая и одного работника-таджика. Эта атака также сопровождалась перестрелками через границу. Повторение прошлогодних событий усилило обеспокоенность в Таджикистане, где экстремизм давно стал угрозой с момента возвращения «Талибана» к власти в Кабуле в 2021 году.

Таджикские аналитики по вопросам безопасности отмечают, что афганская провинция Бадахшан, расположенная напротив места нападения, стала центром экстремистов из Центральной Азии, где контроль «Талибана» слаб.

Нападение произошло в непростой для таджикско-афганских отношений момент. В середине ноября таджикская делегация, в состав которой входили высокопоставленные дипломаты и представители служб безопасности, впервые с 2021 года посетила Кабул. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, совместные экономические проекты и даже судьба посольства Афганистана в Душанбе. Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки приветствовал «глубоко укоренившиеся исторические и культурные связи» между соседями, выразив оптимизм в отношении расширения политического диалога и торговли.

В то же время президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжает критиковать движение «Талибан», требуя защиты этнических таджиков Афганистана (около 25% от почти 40-миллионного населения Афганистана) и осуждая распространение экстремизма.