В AzerGold состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Судана в Азербайджане

17:25 307

Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в Азербайджане Анасом Эльтайеб Эльгайлани Мустафой.

Закир Ибрагимов, приветствовав гостей, представил победителей конкурса Yüksəliş - Аслана Гасанли и Руфата Мамедханлы, участвующих во встрече в рамках Менторской программы.

Председатель подчеркнул, что конкурс Yüksəliş, учрежденный соответствующим распоряжением главы государства, имеет важное значение для выявления и развития талантливой молодежи с высоким управленческим потенциалом в стране. Отмечено, что конкурс предоставляет участникам возможности для оценки своих знаний и навыков, совершенствования лидерских качеств и расширения профессиональных контактов.

Председатель Правления отметил, что благодаря целенаправленным экономическим реформам, благоприятной инвестиционной среде и государственной поддержке горнодобывающей промышленности AzerGold добилось значимых успехов и приобрело широкий опыт в основных направлениях деятельности. Он рассказал о работе, проводимой для расширения международного сотрудничества со странами, богатыми минеральными ресурсами, и подчеркнул, что особенно регионы Центральной Азии и Африки находятся в стратегической сфере интересов AzerGold.

Посол Анас Эльтайеб Эльгайлани Мустафа отметил заинтересованность Судана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, особенно в области горнодобывающей промышленности. Он сообщил, что его страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых, в частности золота и меди, а также значительным экспортным потенциалом. Посол добавил, что правительство Судана придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными партнерами для эффективной оценки этого потенциала.

Стороны оценили встречу как позитивный шаг в направлении развития двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1468
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4805
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5814
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1377
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2840
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 608
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3020
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10336
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3643
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2164
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4671

