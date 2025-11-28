В AzerGold состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Судана в Азербайджане

Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в Азербайджане Анасом Эльтайеб Эльгайлани Мустафой.
Закир Ибрагимов, приветствовав гостей, представил победителей конкурса Yüksəliş - Аслана Гасанли и Руфата Мамедханлы, участвующих во встрече в рамках Менторской программы.
Председатель подчеркнул, что конкурс Yüksəliş, учрежденный соответствующим распоряжением главы государства, имеет важное значение для выявления и развития талантливой молодежи с высоким управленческим потенциалом в стране. Отмечено, что конкурс предоставляет участникам возможности для оценки своих знаний и навыков, совершенствования лидерских качеств и расширения профессиональных контактов.
Председатель Правления отметил, что благодаря целенаправленным экономическим реформам, благоприятной инвестиционной среде и государственной поддержке горнодобывающей промышленности AzerGold добилось значимых успехов и приобрело широкий опыт в основных направлениях деятельности. Он рассказал о работе, проводимой для расширения международного сотрудничества со странами, богатыми минеральными ресурсами, и подчеркнул, что особенно регионы Центральной Азии и Африки находятся в стратегической сфере интересов AzerGold.
Посол Анас Эльтайеб Эльгайлани Мустафа отметил заинтересованность Судана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, особенно в области горнодобывающей промышленности. Он сообщил, что его страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых, в частности золота и меди, а также значительным экспортным потенциалом. Посол добавил, что правительство Судана придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными партнерами для эффективной оценки этого потенциала.
Стороны оценили встречу как позитивный шаг в направлении развития двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.