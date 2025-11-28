Глава Минобороны Румынии забыл поменять шаблон и ушел в отставку

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку на фоне скандала, связанного с его образованием. В резюме Моштяну было указано, что он закончил университет Athenaeum. Администрация учебного заведения заявила, что он никогда не числился у них студентом.

«Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной», - написал он в Facebook.

Моштяну уведомил о своем решении президента Румынии Никушора Дана, премьер-министра Илие Боложана и руководство партии «Союз за спасение Румынии» (ССР).

Моштяну стал главой оборонного ведомства 23 июня. До этого он был депутатом парламента от партии ССР и советником министерства транспорта.

Скандал с дипломом о высшем образовании Моштяну разгорелся на этой неделе. В его резюме было указано, что он закончил бухарестский университет Athenaeum. Администрация учебного заведения в комментарии газете Libertatea заявила, что он никогда не числился у них студентом.

Позже выяснилось, что он обучался в столичном университете Bioterra. Чиновник утверждал, что скачал из интернета форму для резюме, где по умолчанию был выбран Athenaeum, а он ее забыл поменять. Согласно документам, он поступил в университет в 1995 году, а его диплом датируется 2018 годом, выпускные экзамены же он сдавал в 2016 году.

При этом уже в 2015 году он занял пост советника министра транспорта и члена административного совета государственной авиакомпании Tarom. Для этих должностей кандидату был необходим диплом о высшем образовании, которого у Моштяну на руках не было.