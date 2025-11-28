Эмин Амруллаев принял граждан в Нахчыване

28 ноября министр науки и образования Эмин Амруллаев провел прием граждан в Нахчыване.
На приеме присутствовали жители Нахчывана, Бабека, Джульфы, Кенгерли, Ордубада, Садарака, Шахбуза и Шарура.
Перед приемом состоялось посещение памятника великому лидеру Гейдару Алиеву и возложение к нему цветов.
Во время приема граждане обращались по вопросам признания иностранных квалификаций, смены работы, трудоустройства преподавателей и по другим вопросам.
Министр науки и образования заслушал граждан, зарегистрировавшихся для поступления, и дал поручения руководителям соответствующих подразделений министерства по оперативному рассмотрению заявлений и решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством.