Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата

Недавнее заявление министра науки и образования Эмина Амруллаева о необходимости перевода учителей на восьмичасовой рабочий день вызвало широкое общественное обсуждение. Экс-депутат Этибар Алиев в интервью haqqin.az отметил, что реформа разделила общественное мнение, однако ее необходимо обсуждать взвешенно.

По словам Этибара Алиева, государственная стратегия развития образования, утвержденная в 2013 году, реализована лишь примерно на 70%, а система в целом остается хаотичной и недостаточно эффективно управляемой. Он напомнил, что уже три года применяется механизм результативного бюджета, однако расходование средств остается нерациональным. Министерство стремится сократить масштабы репетиторства, но даже к 2027 году, по мнению эксперта, проблема не будет решена.

Э.Алиев подчеркнул, что одной из ключевых сложностей остается состояние школьной инфраструктуры. Многие городские школы продолжают работать в 2–3 смены, помещения ограничены, а в регионах ряд школ закрывается — только за последний год их стало меньше более чем на 300. В таких условиях, по его словам, у учителей нет возможности находиться в школе полный рабочий день. В ряде учебных заведений отсутствуют полноценные учительские комнаты, санитарные условия и буфеты, что делает пребывание педагогов в школе на протяжении восьми часов фактически невозможным.

Он также отметил, что часто приводимые примеры западных стран, где восьмичасовая модель работает эффективно, не учитывают различий в инфраструктуре. Эти страны занимают высокие места в международных исследованиях PISA, PIRLS и на олимпиадах.

Срок внедрения реформы — два года — Э.Алиев считает нереалистичным. По его словам, развитие инфраструктуры требует серьезных инвестиций, а многие учителя покидают школу сразу после уроков из-за отсутствия рабочих условий.

Отдельно Э.Алиев указал на проблему школьных библиотек, которые практически не функционируют, несмотря на значительные государственные расходы на учебники. Школы, по его словам, продолжают работать по тестовому методу, и в руках учеников чаще всего оказываются именно тестовые сборники. Он отметил, что после диагностических оцениваний и сертификации, которые привели к росту зарплат, введение восьмичасового рабочего дня само по себе не улучшит качество образования, а добровольная форма такой меры может вскоре привести к негативным последствиям.

По его словам, многие учителя после уроков занимаются репетиторством у себя дома или на курсах, а в некоторых школах директора сдают кабинеты в аренду педагогам. «Новая реформа может лишить директоров дополнительного дохода и создать новые сложности», — отметил Э.Алиев. Он также обратил внимание на гендерный дисбаланс: лишь 17% учителей — мужчины, 83% — женщины, что при наличии домашних обязанностей у большинства педагогов может создать дополнительные препятствия для реализации восьмичасовой модели.

Э.Алиев подчеркнул, что в нынешних условиях школьной системы введение восьмичасового рабочего дня вряд ли обеспечит ожидаемое повышение качества образования.