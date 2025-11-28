Как стало известно The Telegraph, глава Белого дома Дональд Трамп направил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали Владимиру Путину прямое предложение.

США готовы признать контроль России над Крымом и другими захваченными РФ украинскими территориями ради заключения сделки о прекращении войны.

План признания территорий, который нарушает дипломатические традиции США, вероятнее всего, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.

Один хорошо осведомленный источник сообщил: «Все более ясно, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать что хотят».

Президент России в четверг заявил, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, а также Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.

В пятницу Кремль сообщил, что получил обновленную стратегию по завершению войны, разработанную после экстренных переговоров украинских и американских представителей в Женеве, Швейцария, на прошлых выходных.

Первоначальный 28-пунктный мирный план, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими официальными лицами, предусматривал «де-факто» признание США Крыма, а также Донецкой и Луганской областей Украины.

Стратегия также предлагала «де-факто» признание территорий под контролем России за линией соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях Украины после любого соглашения о прекращении огня.