USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс

17:45 1473

США готовы признать контроль России над Крымом и другими захваченными РФ украинскими территориями ради заключения сделки о прекращении войны.

Как стало известно The Telegraph, глава Белого дома Дональд Трамп направил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали Владимиру Путину прямое предложение.

План признания территорий, который нарушает дипломатические традиции США, вероятнее всего, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.

Один хорошо осведомленный источник сообщил: «Все более ясно, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать что хотят».

Президент России в четверг заявил, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, а также Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.

В пятницу Кремль сообщил, что получил обновленную стратегию по завершению войны, разработанную после экстренных переговоров украинских и американских представителей в Женеве, Швейцария, на прошлых выходных.

Первоначальный 28-пунктный мирный план, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими официальными лицами, предусматривал «де-факто» признание США Крыма, а также Донецкой и Луганской областей Украины. 

Стратегия также предлагала «де-факто» признание территорий под контролем России за линией соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях Украины после любого соглашения о прекращении огня.

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1474
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4807
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5816
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1379
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2845
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 609
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3024
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10340
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3646
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2165
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4674

ЭТО ВАЖНО

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1474
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4807
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5816
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1379
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2845
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 609
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3024
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10340
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3646
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2165
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться