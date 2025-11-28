США готовы признать контроль России над Крымом и другими захваченными РФ украинскими территориями ради заключения сделки о прекращении войны.
Как стало известно The Telegraph, глава Белого дома Дональд Трамп направил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы они сделали Владимиру Путину прямое предложение.
План признания территорий, который нарушает дипломатические традиции США, вероятнее всего, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.
Один хорошо осведомленный источник сообщил: «Все более ясно, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать что хотят».
Президент России в четверг заявил, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, а также Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.
В пятницу Кремль сообщил, что получил обновленную стратегию по завершению войны, разработанную после экстренных переговоров украинских и американских представителей в Женеве, Швейцария, на прошлых выходных.
Первоначальный 28-пунктный мирный план, сформулированный Уиткоффом после обсуждений с российскими официальными лицами, предусматривал «де-факто» признание США Крыма, а также Донецкой и Луганской областей Украины.
Стратегия также предлагала «де-факто» признание территорий под контролем России за линией соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях Украины после любого соглашения о прекращении огня.