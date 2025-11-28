Без американского «зонтика» Европа не устоит перед Россией

Страны Европы, лишенные опоры на американский «ядерный зонтик», заметно уступают России по уровню боеспособности своих ядерных сил. К такому выводу пришли специалисты Французского института международных отношений (IFRI), исследование которых приводит газета Le Figaro.

Как отмечается в исследовании, Россия, которую его авторы называют ядерной сверхдержавой, располагает развернутыми боеголовками в количестве примерно 1,7 тыс., а еще около 2,6 тыс. хранит на складах. Такой потенциал, по их оценке, обеспечил бы Москве преимущество в случае ядерной эскалации. Европа же опирается на расширенное ядерное сдерживание США, включая политику совместных ядерных миссий, в рамках которой на территории европейских стран размещено порядка 100 тактических бомб B61-12. Помимо американского «ядерного зонтика», две европейские державы, обладающие собственным арсеналом, – Франция и Великобритания, – располагают, как подчеркивается, «несколькими сотнями стратегических боеголовок».

«Если авторитет расширенного ядерного сдерживания США будет серьезно подорван или окажется неэффективным, Европа пострадает от стратегического дисбаланса с Россией», — резюмируют эксперты.