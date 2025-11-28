USD 1.7000
Фиолетовое облако в небе: ракета взорвалась в Оренбургской области

18:34 805

В Оренбургской области, на ракетной базе произошел взрыв, после которого в небо поднялось облако фиолетового дыма, сообщает ArbatMedia.

Жители Ясного рассказали, что перед появлением фиолетового дыма в небе раздался громкий хлопок. По их словам, причиной инцидента стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что эвакуация населения не требуется и опасности для людей нет, при этом за дополнительной информацией предложили обращаться в Министерство обороны.

Официальных заявлений от федеральных органов пока не поступало.

Город Ясный – одно из немногих мест в России, где располагается база стратегических ракетных войск, способная проводить пуски ракет большой дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками.

Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 1476
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 4807
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 5817
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 1380
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны»
«Грузии проблемы с Азербайджаном не нужны» Тбилиси ответил на слухи о задержках транзита
16:01 2845
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
Баку и Амман обсудили экономическое сотрудничество
15:44 610
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
Азербайджанских крестьян обложили новыми пошлинами
15:36 3026
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры
Обыски у главы Офиса Зеленского ставят под удар мирные переговоры фото; обновлено 18:12
18:12 10341
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
Суд Ханкенди арестовал Аванесяна
14:36 3647
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
Под ударом Саратовский НПЗ и военный аэродром
14:11 2167
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
Давний соратник Путина написал ему письмо об Украине и уволился
14:07 4676

