Фиолетовое облако в небе: ракета взорвалась в Оренбургской области

В Оренбургской области, на ракетной базе произошел взрыв, после которого в небо поднялось облако фиолетового дыма, сообщает ArbatMedia.

Жители Ясного рассказали, что перед появлением фиолетового дыма в небе раздался громкий хлопок. По их словам, причиной инцидента стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что эвакуация населения не требуется и опасности для людей нет, при этом за дополнительной информацией предложили обращаться в Министерство обороны.

Официальных заявлений от федеральных органов пока не поступало.

Город Ясный – одно из немногих мест в России, где располагается база стратегических ракетных войск, способная проводить пуски ракет большой дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками.