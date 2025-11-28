Европа договорилась с США исключить ЕС и НАТО из нового плана по Украине

Европейские страны согласовали с США исключение из нового плана по урегулированию российско-украинской войны положений, касающихся ЕС и НАТО. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

В Женеве 23 ноября прошли переговоры представителей США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вопросы, напрямую связанные с Европой и НАТО, были вынесены в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования.

«США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией», – заявил Кошта в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, европейцам удалось согласовать с американцами, что «когда речь идет о вопросах, касающихся Европейского союза, они должны вести переговоры с ЕС».

«То, что нам необходимо обсуждать, касается вопросов европейской безопасности. Мы должны обсуждать это в рамках НАТО, нет причин проводить эту дискуссию вне НАТО. И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС», – указал он.

Кошта также подчеркнул, что отношения ЕС и США стабилизировались, выделив три ключевых момента: приверженность США НАТО, поддержку Украины и торговые отношения.