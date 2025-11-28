USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Новость дня
Глава Офиса президента Украины подал в отставку

Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен

фото; обновлено 19:20
19:20 2035

Силы МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме по улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал.

*** 19:05

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном доме на улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе столицы.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Кроме того, на место инцидента прибыли наряды полиции. Согласно информации МВД республики, принимаются меры для безопасной эвакуации жильцов, контроля территории и обеспечения беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.

Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 2471
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 485
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
19:44 1369
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 2961
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 1847
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Глава Офиса президента Украины подал в отставку обновлено 19:26
19:26 13221
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана все еще актуально
17:12 716
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен фото; обновлено 19:20
19:20 2036
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 5275
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 6073
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 2097

ЭТО ВАЖНО

Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 2471
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 485
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
19:44 1369
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 2961
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 1847
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Глава Офиса президента Украины подал в отставку обновлено 19:26
19:26 13221
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана все еще актуально
17:12 716
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен фото; обновлено 19:20
19:20 2036
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 5275
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 6073
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 2097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться