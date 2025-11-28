Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен

В результате инцидента никто не пострадал.

Силы МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме по улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

19:05



На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном доме на улице Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе столицы.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Кроме того, на место инцидента прибыли наряды полиции. Согласно информации МВД республики, принимаются меры для безопасной эвакуации жильцов, контроля территории и обеспечения беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.