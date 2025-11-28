В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

В Габале 28 ноября прошла очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации границы, на которой обсудили организационные и технические вопросы предстоящих работ. Об этом сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась 12-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Стороны отметили достигнутую по итогам предыдущей встречи договоренность о начале комплекса работ по делимитации границы с северного участка – от точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии – и далее на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Был проведен детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями, а также обсуждены проекты инструкций по порядку проведения работ.

Мустафаев и Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны договорились определить в рабочем порядке дату следующей встречи, которая пройдет в одном из городов Армении.