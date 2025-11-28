USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Новость дня
Глава Офиса президента Украины подал в отставку

В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

19:44 1369

В Габале 28 ноября прошла очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации границы, на которой обсудили организационные и технические вопросы предстоящих работ. Об этом сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась 12-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Стороны отметили достигнутую по итогам предыдущей встречи договоренность о начале комплекса работ по делимитации границы с северного участка – от точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии – и далее на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Был проведен детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями, а также обсуждены проекты инструкций по порядку проведения работ.

Мустафаев и Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны договорились определить в рабочем порядке дату следующей встречи, которая пройдет в одном из городов Армении.

Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 2471
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 485
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
19:44 1370
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 2961
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 1847
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Глава Офиса президента Украины подал в отставку обновлено 19:26
19:26 13221
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана все еще актуально
17:12 716
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен фото; обновлено 19:20
19:20 2037
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 5275
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 6074
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 2097

