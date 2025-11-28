Анкара и Ереван возвращают к жизни железную дорогу Карс – Гюмри

Представители Турции и Армении провели в субботу переговоры о восстановлении железнодорожного сообщения на маршруте Карс – Гюмри. Об этом сообщили в МИД Турции и Армении.

Встреча прошла на пограничном пункте Акьяка – Ахурик между Турцией и Арменией, а также в армянском Гюмри. Делегации с обеих сторон провели второй раунд технических обсуждений по восстановлению и вводу в эксплуатацию железной дороги Карс – Гюмри.

Переговоры состоялись в рамках ранее достигнутых договоренностей спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией.

12 сентября спецпредставитель Турции по нормализации турецко-армянских отношений Сердар Кылыч прибыл в Армению, где встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. На армяно-турецкой границе, на контрольно-пропускном пункте «Маргара», его встретил спецпредставитель Армении по нормализации отношений Рубен Рубинян.