WTDC-25 в Баку: разработан план подключения 2 миллиардов человек к интернету

Государства-члены Международного союза электросвязи (МСЭ) согласовали дорожную карту по обеспечению доступа к интернету для всех жителей планеты. Решение было принято на завершившейся в Баку Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25).

Двухнедельное мероприятие прошло в партнерстве МСЭ и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. Впервые проведенная в регионе СНГ конференция стала платформой для обсуждения региональных и международных стратегий цифрового развития.

«Как отметил в своем обращении президент Ильхам Алиев, Баку стал местом, где государства-члены и партнеры договорились о практических результатах, которые будут определять работу МСЭ на ближайшие четыре года, – сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. – Работая в тесном сотрудничестве с партнерами, Азербайджан внес вклад в формирование этих результатов. Принятие Бакинской декларации, включающей ссылку на Декларацию COP29 о зеленых цифровых действиях, отражает нашу общую приверженность инклюзивному и устойчивому цифровому будущему».

Принятые в ходе конференции резолюции охватывают широкий спектр областей: управление спектром (распределение радиочастот - ред.), кибербезопасность, цифровую инклюзивность, применение и регулирование ИКТ, инновации, развертывание цифровых технологий в отдаленных районах.

План действий для подключения 2 миллиардов человек

Бакинский план действий – главный итоговый документ конференции – определяет основные направления цифрового развития через телекоммуникации и ИКТ, ориентированного на потребности людей. Приоритет отдан потребностям развивающихся стран, сообществ с ограниченным доступом к цифровым услугам и уязвимых групп населения.

В настоящее время более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к интернету. Четырехлетний план на 2026-2029 годы направлен на развитие универсальной, значимой и доступной связи для инклюзивного и устойчивого цифрового будущего.

«WTDC-25 приблизила нас к цели сделать связь универсальной, значимой и доступной для всех и повсюду в этом десятилетии, – отметила генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин. – Бакинская декларация и План действий – это наша дорожная карта к цифровому развитию, ориентированному на людей и не оставляющему никого позади».

Бакинский план действий включает региональные инициативы, новые и обновленные резолюции по цифровому развитию, рекомендации для Сектора развития электросвязи МСЭ (ITU-D). Документ также определяет технические вопросы для рассмотрения экспертными группами организации.

Региональный подход и конкретные проекты

Региональные инициативы в Плане действий охватывают ключевые приоритеты цифрового развития в шести регионах мира: обеспечение доступа к инфраструктуре, повышение цифровых навыков, предоставление инклюзивных услуг. МСЭ планирует развивать партнерства и привлекать ресурсы для проектов, отвечающих конкретным региональным потребностям.

«Итоги WTDC-25, отраженные в Бакинском плане действий, учитывают потребности, приоритеты и устремления наших членов в перспективной и результативной повестке цифрового развития, – подчеркнул директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лаксисон Завазава. – План намечает дорожную карту действий по преодолению оставшихся цифровых разрывов с учетом уникальных потребностей наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. Мы намерены добиться ощутимых результатов и ускорить цифровую трансформацию, работая с правительствами и регуляторами над созданием благоприятных политических и регуляторных условий, которые позволят отрасли и частному сектору инвестировать и способствовать нашим усилиям по устранению инфраструктурных пробелов для достижения значимой связи и подключения всех к интернету».

В ходе конференции МСЭ представил Отчет о глобальной связности 2025 года с рекомендациями по обеспечению доступа людей во всем мире к качественным интернет-услугам по доступным ценам.

В ходе мероприятия подписан ряд соглашений. В Азиатско-Тихоокеанском регионе будет реализован двухлетний проект по развитию национальных программ «Умные деревни» и «Умные острова». Инициатива станет моделью повышения цифровых навыков и обеспечения доступа к цифровым услугам в сельских и отдаленных общинах – ее участниками станут 3000 человек в семи странах.

В регионе СНГ стартует проект по развитию профессиональных и цифровых навыков в партнерстве с международной организацией Интерспутник. Он охватит 300 специалистов, работающих в сфере спутниковой связи и вещательных технологий.

Особое внимание наименее развитым странам

В рамках WTDC-25 прошел диалог высокого уровня для наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и малых островных развивающихся государств (МОРАГ). Представители этих групп поделились планами по расширению покрытия широкополосной связи и построению безопасного цифрового будущего для всех.

Конференция собрала более 2000 участников из около 150 стран.