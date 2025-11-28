WhatsApp готовят к полной блокировке в России

Роскомнадзор (РКН) продолжает поэтапно вводить ограничения в отношении мобильного приложения WhatsApp в России, поскольку сервис используется «для организации и проведения террористической деятельности». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

В ведомстве сообщили, что «WhatsApp продолжает нарушать» законодательство России. По данным РКН, мессенджер используется «для проведения и организации террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» в отношении граждан страны. В регуляторе подчеркнули, что сервис «не выполняет требования», направленные на предотвращение и пресечение противоправной деятельности. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит в отношении мессенджера новые ограничительные меры и намерен продолжить этот процесс.

В РКН также напомнили, что в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства WhatsApp может быть полностью заблокирован в России.

Как уточняется, «постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ». Ограничения внедряются поэтапно, что дает пользователям возможность заранее перейти «на использование других мессенджеров». Ведомство вновь рекомендовало «переходить на национальные сервисы» и предупредило, что полная блокировка мессенджера станет неизбежной, если он не выполнит «требования российского законодательства».