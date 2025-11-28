USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Новость дня
Глава Офиса президента Украины подал в отставку

Следовавший в Новороссийск танкер вспыхнул у берегов Турции

20:42 456

Танкер у берегов Турции в Черном море загорелся в результате внешнего воздействия, власти готовят эвакуацию экипажа, сообщили в пятницу в турецком управлении мореходства.

«Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме», – сообщило управление в пресс-релизе.

Судно под флагом Гамбии на данный момент находится в акватории Черного моря. В ведомстве добавили, что к танкеру направлены спасательные группы, которые займутся эвакуацией экипажа.

Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 2480
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 487
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
19:44 1372
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 2966
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 1849
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Глава Офиса президента Украины подал в отставку обновлено 19:26
19:26 13229
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана все еще актуально
17:12 717
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен фото; обновлено 19:20
19:20 2042
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 5279
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 6074
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 2097

ЭТО ВАЖНО

Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 2480
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 487
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Габале обсудили план делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
19:44 1372
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
Зять Трампа поедет в Москву сдавать Путину Крым и Донбасс
17:45 2966
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 1849
Глава Офиса президента Украины подал в отставку
Глава Офиса президента Украины подал в отставку обновлено 19:26
19:26 13229
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана
Африка изучает цифровые государственные решения Азербайджана все еще актуально
17:12 717
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен
Пожар в бакинской многоэтажке полностью потушен фото; обновлено 19:20
19:20 2042
Трамп закрывается
Трамп закрывается наша корреспонденция; все еще актуально
12:56 5279
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины
Спасти импотентную Европу ценой погибающей Украины пессимистические ожидания американского эксперта; все еще актуально
01:18 6074
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
Турецкая оппозиция выбирает своего лидера
16:50 2097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться