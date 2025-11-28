Следовавший в Новороссийск танкер вспыхнул у берегов Турции

Танкер у берегов Турции в Черном море загорелся в результате внешнего воздействия, власти готовят эвакуацию экипажа, сообщили в пятницу в турецком управлении мореходства.

«Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме», – сообщило управление в пресс-релизе.

Судно под флагом Гамбии на данный момент находится в акватории Черного моря. В ведомстве добавили, что к танкеру направлены спасательные группы, которые займутся эвакуацией экипажа.