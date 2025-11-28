Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в многотысячной акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ.

«Эти люди выходят в таком количестве спустя год, несмотря на проведенные истеричные репрессии, они все еще стоят, они все еще выходят, они все еще радостны и с надеждой смотрят в будущее. Это самая большая победа», — сказала Зурабишвили.

Она также отметила, что «никакого плана не существует, потому что никто не придумал, как победить диктатуру и Россию одновременно».

Лидер оппозиционного «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что ровно год назад власти Грузии ясно заявили, что «у страны не будет европейского будущего, и открыто прервали процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором грузинского народа».

Неправительственные организации Грузии распространили в субботу совместное заявление, в котором говорится, что «ровно год назад власть Бидзины Иванишвили заблокировала европейский путь развития Грузии», а правительство «Грузинской мечты» «оставило страну один на один с российской угрозой и оторвала ее от западного мира».

По словам представителей НПО, эти действия привели к международной изоляции Грузии и ухудшению отношений с ЕС и США, в то время как власть ежедневно атакует западных партнеров.

В то же время спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что протест оппозиционно настроенной части общества не имеет под собой никаких оснований и является капризом.

«Протест идет с 26 октября прошлого года и исходит из простого каприза, что меньшинство должно управлять большинством, что Грузией должны управлять извне, и у власти должны стоять не те, кто проводит интересы Грузии», – подчеркнул Папуашвили.

Он указал, что 26 июня 2024 года Брюссель для того, чтобы повлиять на выборы в Грузии, в одностороннем порядке прекратил диалог с правительством Грузии по вопросам вступления в ЕС, и это было не решением грузинских властей.

«То, что прекратилось в июне 2024 года, не могло быть приостановлено в ноябре 2024 года», – пояснил Папуашвили.

Он подчеркнул, что Тбилиси «не начнет попрошайничать у брюссельской евробюрократии».