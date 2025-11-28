USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Премьер Польши о «фатальной комбинации» в мировой политике

21:32 724

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал как «фатальную комбинацию» политический кризис в Киеве, спровоцированный отставкой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, и недавние переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«(Премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан навещает (президента РФ Владимира) Путина, (президент Польши Кароль) Навроцкий – Орбана. Хаос в переговорах по плану (спецпосланника президента США Стивена) Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», – написал Туск в X.

Напомним, Орбан прибыл в Москву утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с российским лидером продолжались около четырех часов.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака, ранее стало известно об обысках у него дома. 

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 949
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 467
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1324
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 591
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1078
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 557
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2188
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3068
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2374
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3996
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 949
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 467
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1324
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 591
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1078
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 557
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2188
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3068
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2374
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3996
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться