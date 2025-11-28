Премьер Польши о «фатальной комбинации» в мировой политике

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал как «фатальную комбинацию» политический кризис в Киеве, спровоцированный отставкой главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, и недавние переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«(Премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан навещает (президента РФ Владимира) Путина, (президент Польши Кароль) Навроцкий – Орбана. Хаос в переговорах по плану (спецпосланника президента США Стивена) Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», – написал Туск в X.

Напомним, Орбан прибыл в Москву утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с российским лидером продолжались около четырех часов.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака, ранее стало известно об обысках у него дома.