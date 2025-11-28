Че Гевара оберегает протестующих

Париж (Франция). Протестующий в защитной одежде с изображением Че Гевары на акции с требованием национализации предприятий сталелитейной компании ArcelorMittal

Бисау (Гвинея-Бисау). В результате военного переворота к власти пришел генерал Орта Н'Там. Он принял присягу и вступил в должность президента

Лима (Перу). Суд приговорил бывшего президента Мартина Вискарру к 14 годам тюремного заключения, признав его виновным в получении взяток. На фото: Вискарра перед вынесением приговора

Янгон (Мьянма). Военная хунта освободила более 3000 политических заключенных, арестованных за сопротивление режиму

София (Болгария). Правительство объявило об отзыве проекта бюджета на 2026 год после уличных протестов из-за резкого повышения налогов

Хатьяй (Таиланд). Самое сильное наводнение с начала века