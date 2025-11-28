USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Че Гевара оберегает протестующих

объектив haqqin.az
Отдел информации
21:50 559

Париж (Франция). Протестующий в защитной одежде с изображением Че Гевары на акции с требованием национализации предприятий сталелитейной компании ArcelorMittal

Бисау (Гвинея-Бисау). В результате военного переворота к власти пришел генерал Орта Н'Там. Он принял присягу и вступил в должность президента

Лима (Перу). Суд приговорил бывшего президента Мартина Вискарру к 14 годам тюремного заключения, признав его виновным в получении взяток. На фото: Вискарра перед вынесением приговора

Янгон (Мьянма). Военная хунта освободила более 3000 политических заключенных, арестованных за сопротивление режиму

София (Болгария). Правительство объявило об отзыве проекта бюджета на 2026 год после уличных протестов из-за резкого повышения налогов

Хатьяй (Таиланд). Самое сильное наводнение с начала века

Прага (Чехия). Снежный ноябрь

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 951
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 469
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1326
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 593
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1079
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 560
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2190
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3070
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2375
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3998
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 951
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 469
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1326
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 593
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1079
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 560
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2190
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3070
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2375
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3998
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться