Мошенничество в отношении рабочих

Дамаск (Сирия). Акция протеста против израильского удара по сирийскому городу Бейт-Джинн. В результате удара по меньшей мере 13 человек, включая женщин и детей, были убиты и 24 ранены

Нью-Дели (Индия). Коалиция из 10 крупнейших индийских профсоюзов объявила о начале общенациональных протестов против принятия правительством нового трудового кодекса, назвав изменения «мошенничеством» в отношении рабочих

Лима (Перу). Суд приговорил бывшего президента Педро Кастильо к 11,5 года тюремного заключения за попытку мятежа в 2022 году. Накануне еще один бывший президент - Мартин Вискарра приговорен к 14 годам за получение взяток

Вади-Фира (Чад). Суданские дети взобрались на дерево в лагере беженцев Иридими

Газа (Палестина). Дети играют в разбитой машине

Ачех (Индонезия). Из-за оползней и наводнений на острове Суматра погибли 174 человека