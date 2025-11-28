USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Мошенничество в отношении рабочих

объектив haqqin.az
Отдел информации
21:58 1080

Дамаск (Сирия). Акция протеста против израильского удара по сирийскому городу Бейт-Джинн. В результате удара по меньшей мере 13 человек, включая женщин и детей, были убиты и 24 ранены

Нью-Дели (Индия). Коалиция из 10 крупнейших индийских профсоюзов объявила о начале общенациональных протестов против принятия правительством нового трудового кодекса, назвав изменения «мошенничеством» в отношении рабочих

Лима (Перу). Суд приговорил бывшего президента Педро Кастильо к 11,5 года тюремного заключения за попытку мятежа в 2022 году. Накануне еще один бывший президент - Мартин Вискарра приговорен к 14 годам за получение взяток

Вади-Фира (Чад). Суданские дети взобрались на дерево в лагере беженцев Иридими

Газа (Палестина). Дети играют в разбитой машине

Ачех (Индонезия). Из-за оползней и наводнений на острове Суматра погибли 174 человека

Сельфосс (Исландия). Северное сияние отражается в реке Эльфусау

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 953
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 469
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1328
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 596
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1081
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 560
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2191
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3071
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2375
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3999
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 953
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 469
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1328
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 596
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1081
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 560
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2191
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3071
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2375
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 3999
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться