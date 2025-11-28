Зерно, рыба и удобрения: Баку и Москва наращивают аграрное сотрудничество

Замглавы Министерства сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов обсудил с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут взаимодействие в аграрной сфере и расширение двусторонних поставок агропромышленной продукции, сообщили в российском ведомстве.

Двусторонняя повестка стала центральной темой переговоров. Стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления аграрного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Российская сторона выразила заинтересованность в наращивании и диверсификации взаимных поставок, прежде всего зерна, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также удобрений.

Особое внимание уделялось развитию селекции и семеноводства, рассматриваемых как ключевой элемент обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран.

Кроме того, обсуждались вопросы эпизоотического благополучия и возможности расширения поставок российской ветеринарной продукции на азербайджанский рынок.