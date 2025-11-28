USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Зерно, рыба и удобрения: Баку и Москва наращивают аграрное сотрудничество

22:05 546

Замглавы Министерства сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов обсудил с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут взаимодействие в аграрной сфере и расширение двусторонних поставок агропромышленной продукции, сообщили в российском ведомстве.

Двусторонняя повестка стала центральной темой переговоров. Стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления аграрного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Российская сторона выразила заинтересованность в наращивании и диверсификации взаимных поставок, прежде всего зерна, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также удобрений.

Особое внимание уделялось развитию селекции и семеноводства, рассматриваемых как ключевой элемент обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран.

Кроме того, обсуждались вопросы эпизоотического благополучия и возможности расширения поставок российской ветеринарной продукции на азербайджанский рынок.

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
22:56 954
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
22:54 471
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
21:22 1330
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
22:13 596
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
21:58 1083
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
21:50 560
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
21:38 2194
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
20:58 3073
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
18:00 2376
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
19:23 4000
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
17:41 632

