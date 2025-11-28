В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом

После установления личности обвиняемого слово было предоставлено государственному обвинителю Орхану Кенгерли, огласившему суть обвинения. Согласно версии следствия, занимая должность помощника военного атташе в США, Мамедов вступил в предварительный сговор с гражданами Азербайджана и иностранцами с целью контрабанды особо крупной партии золота, доставленной в Турцию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает судебный репортер haqqin.az, процесс проходит под председательством судьи Фикрета Алиева. В начале заседания суд уточнил анкетные данные обвиняемого, после оглашения которых стало известно, что Гахраман Мамедов, 1985 года рождения, уроженец Дманисского района Грузии, занимал должность помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в США.

Следствие утверждает, что 22 ноября 2024 года Мамедов прилетел в Турцию из США. В тот же день он получил в международном аэропорту Стамбула сумку с золотом, заранее доставленную из ОАЭ и помещенную в хранилище вне зоны таможенного контроля. Обвинение утверждает, что Мамедов, пользуясь дипломатическим паспортом, пронес драгоценный металл через границу без декларирования. По пути в один из стамбульских отелей, где он должен был передать слитки своему сообщнику, Мамедов был задержан представителями правоохранительных органов Турции.

При досмотре в его багаже обнаружили золотые слитки общим весом 70 килограммов и стоимостью свыше 10 миллионов манатов.

Когда судья Алиев уточнил у обвиняемого, понятна ли ему суть предъявленного обвинения и признает ли он свою вину, Мамедов ответил, что обвинение ему ясно, и добавил:

«В контрабанде виновным себя не считаю. Вину в эпизоде злоупотребления служебными полномочиями признаю».

После чего суд определил порядок исследования доказательств. Прокурор Кенгерли предложил вначале допросить обвиняемого, затем свидетеля, а уже потом перейти к изучению письменных материалов дела. Обвиняемый Мамедов и его адвокат Эльнур Велиев не возражали, и суд поддержал предложенный порядок.

Если вина Гахрамана Мамедова будет доказана, ему грозит наказание по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 УК Азербайджана (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и должностным лицом с использованием своего служебного положения), предусматривающим лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, по статьям 12.1-1 и 341.1 УК (злоупотребление служебными полномочиями гражданином Азербайджана за пределами страны) Мамедову может быть назначен штраф от 2000 до 4000 манатов, либо ограничение по военной службе сроком до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Очередное заседание суда назначено на 15 декабря.