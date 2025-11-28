USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

В Кремле готовятся к визиту человека Трампа уже на следующей неделе

28 ноября 2025, 23:25 321

В Кремле ожидают визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», – ответил он на вопрос о дате.

Комментируя вопрос о том, передавал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан послание российскому лидеру Владимиру Путину от президента США Дональда Трампа во время последней встречи в Москве, Песков отметил, что Кремль предоставил всю информацию о переговорах Путина и Орбана, которую хотел сообщить.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова посла России в Бельгии Дениса Гончара о том, что НАТО и Евросоюз, «как бы безумно это ни выглядело», приступили к подготовке большой войны с Россией.

«Нужно, конечно, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», – указал Песков.

