USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

В Татарстане вспыхнула «Алабуга», где собирают «Шахеды»

фото
28 ноября 2025, 23:37 1120

Пожар вспыхнул на складе аккумуляторов в открытой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, охватив значительную площадь и приведя к эвакуации сотен сотрудников, сообщают российские СМИ.

«На территории ОЭЗ «Алабуга» на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м произошло возгорание. Раненых и погибших нет. Спасательные службы и руководство ОЭЗ находятся на месте возгорания и делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время», – заявили в пресс-службе «Алабуги».

По состоянию на 22:20 по бакинскому времени площадь возгорания достигла 25 тыс. кв. м, эвакуировано 300 сотрудников, произошло частичное обрушение кровли склада.

Примечательно, что на территории данной ОЭЗ собирается российская беспилотная техника «Шахеды», активно применяемая против Украины. Пока неизвестно, связан ли пожар каким-либо образом с производством дронов.

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2143
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1858
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2007
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1137
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1930
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3772
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4546
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2597
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4806
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2143
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1858
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2007
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1137
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1930
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3772
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4546
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2597
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4806
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться