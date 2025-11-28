В Татарстане вспыхнула «Алабуга», где собирают «Шахеды»

Пожар вспыхнул на складе аккумуляторов в открытой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, охватив значительную площадь и приведя к эвакуации сотен сотрудников, сообщают российские СМИ.

«На территории ОЭЗ «Алабуга» на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м произошло возгорание. Раненых и погибших нет. Спасательные службы и руководство ОЭЗ находятся на месте возгорания и делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время», – заявили в пресс-службе «Алабуги».

По состоянию на 22:20 по бакинскому времени площадь возгорания достигла 25 тыс. кв. м, эвакуировано 300 сотрудников, произошло частичное обрушение кровли склада.

Примечательно, что на территории данной ОЭЗ собирается российская беспилотная техника «Шахеды», активно применяемая против Украины. Пока неизвестно, связан ли пожар каким-либо образом с производством дронов.