Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Харьков атакован авиабомбами: в городе наблюдаются перепады электричества

28 ноября 2025, 23:47 472

Вечером в Харькове местные жители сообщили о серии взрывов – по городу были нанесены удары управляемыми авиабомбами, сообщает РБК-Украина.

Около 22:20 по бакинскому времени военные предупредили о приближении к Харькову ударных российских дронов. Через десять минут Воздушные силы сообщили, что по Харьковской области были запущены управляемые авиабомбы.  

«В городе взрывы! Будьте осторожны!» – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что удар пришелся по энергетической инфраструктуре области. В результате у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения. «Пожалуйста, выключите электроприборы для сохранения их работоспособности и вашей безопасности», – призвал Терехов. 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки. «Информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на место удара», – добавил он.

