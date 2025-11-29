USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Швейцарские депутаты обеспокоены дорогими презентами Трампу

00:11 477

В Швейцарии два депутата обратились к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело в связи с вручением президенту США Дональду Трампу дорогих подарков незадолго до его решения о снижении экспортных пошлин, сообщает Bloomberg.

Два швейцарских депутата в совместном письме обвинили шестерых бизнесменов в коррупции из-за вручения президенту США Дональду Трампу дорогих подарков, сообщает телекомпания RTS. Среди них были премиальные часы из драгоценных металлов и золотой слиток.

«Обычный человек справедливо сомневается в законности этих подарков», – говорится в письме.

Авторы письма задались вопросом: можно ли расценивать такие презенты как подкуп иностранного должностного лица и нарушают ли они национальные законы, учитывая, что бизнесмены не занимают политических должностей.

Генеральная прокуратура подтвердила получение письма и еще двух по этому делу, подчеркнув, что их рассмотрение не означает автоматического начала расследования.

В середине октября Axios сообщил, что Швейцария смогла добиться снижения американских пошлин с помощью личных подарков Трампу – настольных часов Rolex и золотого слитка весом 1 кг. Слиток был вручен главе Белого дома во время визита шести швейцарских миллиардеров в Вашингтон 4 ноября.

Один из них, соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер, заявил Tages-Anzeiger, что подарки являются частью дипломатической традиции. «К примеру, США получили от Катара самолет стоимостью около полумиллиарда долларов, а также ценнейшую историческую золотую корону от Южной Кореи», — подчеркнул он. Гантнер добавил, что швейцарские бизнесмены в США «ни о чем не вели переговоры».

Пошлины против Швейцарии и еще 64 стран были введены Трампом в августе. Для Берна тарифы достигли 39% – одной из самых высоких ставок в мире и крупнейшей в Европе. Впоследствии они снизились до 15%, официально после того, как Швейцария пообещала инвестировать более $200 млрд на фоне торгового дефицита.

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2143
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1861
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2007
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1137
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1931
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3775
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4547
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2597
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4807
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2143
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1861
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2007
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1137
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1931
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3775
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4547
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2597
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4807
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться