Швейцарские депутаты обеспокоены дорогими презентами Трампу

В Швейцарии два депутата обратились к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело в связи с вручением президенту США Дональду Трампу дорогих подарков незадолго до его решения о снижении экспортных пошлин, сообщает Bloomberg.

Два швейцарских депутата в совместном письме обвинили шестерых бизнесменов в коррупции из-за вручения президенту США Дональду Трампу дорогих подарков, сообщает телекомпания RTS. Среди них были премиальные часы из драгоценных металлов и золотой слиток.

«Обычный человек справедливо сомневается в законности этих подарков», – говорится в письме.

Авторы письма задались вопросом: можно ли расценивать такие презенты как подкуп иностранного должностного лица и нарушают ли они национальные законы, учитывая, что бизнесмены не занимают политических должностей.

Генеральная прокуратура подтвердила получение письма и еще двух по этому делу, подчеркнув, что их рассмотрение не означает автоматического начала расследования.

В середине октября Axios сообщил, что Швейцария смогла добиться снижения американских пошлин с помощью личных подарков Трампу – настольных часов Rolex и золотого слитка весом 1 кг. Слиток был вручен главе Белого дома во время визита шести швейцарских миллиардеров в Вашингтон 4 ноября.

Один из них, соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер, заявил Tages-Anzeiger, что подарки являются частью дипломатической традиции. «К примеру, США получили от Катара самолет стоимостью около полумиллиарда долларов, а также ценнейшую историческую золотую корону от Южной Кореи», — подчеркнул он. Гантнер добавил, что швейцарские бизнесмены в США «ни о чем не вели переговоры».

Пошлины против Швейцарии и еще 64 стран были введены Трампом в августе. Для Берна тарифы достигли 39% – одной из самых высоких ставок в мире и крупнейшей в Европе. Впоследствии они снизились до 15%, официально после того, как Швейцария пообещала инвестировать более $200 млрд на фоне торгового дефицита.