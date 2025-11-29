Трамп и Мадуро поговорили по телефону, но встречи пока не будет

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней встречи, однако сейчас ее проведение не планируется. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников NYT, обсуждение прошло в конце прошлой недели при участии госсекретаря США Марко Рубио. Разговор касался возможной встречи в США, но на данный момент эта инициатива не реализуется.

Газета отмечает, что диалог состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картель солнц»), с которым связывают Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро с поста президента, подчеркивает издание.

В Белом доме отказались комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей на запрос ответа не дали, однако два источника, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, сообщает NYT.