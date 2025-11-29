USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Трамп и Мадуро поговорили по телефону, но встречи пока не будет

Президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней встречи, однако сейчас ее проведение не планируется. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников NYT, обсуждение прошло в конце прошлой недели при участии госсекретаря США Марко Рубио. Разговор касался возможной встречи в США, но на данный момент эта инициатива не реализуется.

Газета отмечает, что диалог состоялся за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картель солнц»), с которым связывают Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро с поста президента, подчеркивает издание.

В Белом доме отказались комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей на запрос ответа не дали, однако два источника, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, сообщает NYT.

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2144
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1861
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2008
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1138
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1933
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3778
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4547
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2597
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4808
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677

