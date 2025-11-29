Рубио пропустит встречу НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио не планирует участвовать во встрече министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неизвестным причинам, сообщили источники агентства Reuters.

По данным агентства, вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау. Reuters отмечает, что отсутствие госсекретаря на предстоящей встрече является «крайне необычным» и «еще более остро ставит вопрос о приверженности Вашингтона безопасности Европы».

При этом агентство уточняет, что причины, по которым Рубио намерен пропустить встречу 3 декабря, пока неизвестны, и допускает возможность изменения его планов в последний момент.

Заседание глав МИД стран НАТО состоится 3 декабря в штаб-квартире альянса в Брюсселе под председательством генсека Марка Рютте.