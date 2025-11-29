Трамп отменил указы Байдена с автопером

Президент США Дональд Трамп отменил все приказы, подписанные его предшественником Джо Байденом с использованием автоматического устройства для подписи документов — автопера.

«Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов», – написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, «радикальные левые демократы» фактически «лишили Байдена президентских полномочий». «В связи с этим я отменяю все указы и документы, которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, поскольку лица, управлявшие автопером, действовали незаконно», – подчеркнул он.

Трамп отметил, что Байден не был вовлечен в процесс применения автопера. «Если он заявит обратное, ему грозят обвинения в лжесвидетельстве», – добавил президент.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что Байден не подписывал документы лично, а его окружение прибегало к автоподписи. В частности, он выразил сомнение в юридической силе указов о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая родственников Байдена, подписанных автопером без ведома экс-президента. Сам Байден в интервью The New York Times подтвердил использование автопера при указах о помиловании, утверждая, что все решения принимал лично, а автоподпись применялась исключительно из-за большого объема документов. В июле Белый дом инициировал расследование по факту применения автопера бывшим лидером страны.