USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Трамп отменил указы Байдена с автопером

01:04 180

Президент США Дональд Трамп отменил все приказы, подписанные его предшественником Джо Байденом с использованием автоматического устройства для подписи документов — автопера.

«Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов», – написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, «радикальные левые демократы» фактически «лишили Байдена президентских полномочий». «В связи с этим я отменяю все указы и документы, которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, поскольку лица, управлявшие автопером, действовали незаконно», – подчеркнул он.

Трамп отметил, что Байден не был вовлечен в процесс применения автопера. «Если он заявит обратное, ему грозят обвинения в лжесвидетельстве», – добавил президент.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что Байден не подписывал документы лично, а его окружение прибегало к автоподписи. В частности, он выразил сомнение в юридической силе указов о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая родственников Байдена, подписанных автопером без ведома экс-президента. Сам Байден в интервью The New York Times подтвердил использование автопера при указах о помиловании, утверждая, что все решения принимал лично, а автоподпись применялась исключительно из-за большого объема документов. В июле Белый дом инициировал расследование по факту применения автопера бывшим лидером страны.

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2145
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1862
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2008
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1139
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1933
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3781
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4547
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2598
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4808
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677

ЭТО ВАЖНО

Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2145
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 1862
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2008
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1139
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 1933
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1035
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 3781
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 4547
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2598
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 4808
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
Программа кластера GameTech в этом году формируется тремя крупными мероприятиями
28 ноября 2025, 17:41 677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться