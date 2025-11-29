USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Американская ракета доставила на орбиту первые польские разведспутники

01:21 276

Польша впервые вывела на околоземную орбиту спутники разведывательного назначения с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, сообщает агентство PAP.

По информации агентства, ракета Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 10:44 по местному времени (22:44 по Баку). Среди более чем 100 наноспутников на борту находились пять польских разведывательных аппаратов: один MicroSAR, три PIAST и один SatRev.

Отмечается, что запуск несколько раз переносился по разным причинам. До этого у Польши не было ни одного военного спутника.

Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 18870
«Талибан» напал на Таджикистан
«Талибан» напал на Таджикистан все еще актуально
28 ноября 2025, 17:10 5760
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2605
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 2442
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2298
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1375
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 2324
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1263
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 4483
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 5180
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2686

