Американская ракета доставила на орбиту первые польские разведспутники

По информации агентства, ракета Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 10:44 по местному времени (22:44 по Баку). Среди более чем 100 наноспутников на борту находились пять польских разведывательных аппаратов: один MicroSAR, три PIAST и один SatRev.

Отмечается, что запуск несколько раз переносился по разным причинам. До этого у Польши не было ни одного военного спутника.