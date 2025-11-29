Украинская армия вывела из строя «Тор-М2» и «Панцирь» в Крыму

Украинская армия нанесла удары по российским объектам на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму, поразив командно-диспетчерский пункт, места хранения ударных БПЛА «Орион» и ряд объектов противовоздушной обороны, сообщили в Военно-морских силах Украины.

По данным украинских военных, в ходе операции были выведены из строя несколько значимых объектов российской армии, среди них зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

«Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВС Украины провели успешную операцию. В результате – на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления, места хранения ударных БПЛА «Орион» и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК «Тор-М2» и «Панцирь-С1». Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа», – рассказали военные.