Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Украинская армия вывела из строя «Тор-М2» и «Панцирь» в Крыму

01:36 523

Украинская армия нанесла удары по российским объектам на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму, поразив командно-диспетчерский пункт, места хранения ударных БПЛА «Орион» и ряд объектов противовоздушной обороны, сообщили в Военно-морских силах Украины.

По данным украинских военных, в ходе операции были выведены из строя несколько значимых объектов российской армии, среди них зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

«Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВС Украины провели успешную операцию. В результате – на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления, места хранения ударных БПЛА «Орион» и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК «Тор-М2» и «Панцирь-С1». Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа», – рассказали военные.

Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 18872
«Талибан» напал на Таджикистан
«Талибан» напал на Таджикистан все еще актуально
28 ноября 2025, 17:10 5760
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2606
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 2442
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2298
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1375
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 2324
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1264
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 4483
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 5181
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2687

