USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Вместо Ермака к американцам едут Умеров с Кислицей

02:17 159

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров войдут в состав делегации, которая отправится в США для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Умеров и Кислица встретятся во Флориде со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Агентство отмечает, что поездка украинской делегации состоится в непростое для Киева время, когда "Владимир Зеленский столкнулся с ростом давления в стране из-за коррупционного скандала", а его "ближайший союзник и главный помощник" Андрей Ермак подал в отставку.

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил, что встреча Умерова с Уиткоффом и Кушнером состоится в эти выходные в Майами (штат Флорида).

Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 18872
«Талибан» напал на Таджикистан
«Талибан» напал на Таджикистан все еще актуально
28 ноября 2025, 17:10 5761
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2607
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 2444
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2298
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1375
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 2324
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1264
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 4484
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 5181
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2688

ЭТО ВАЖНО

Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 18872
«Талибан» напал на Таджикистан
«Талибан» напал на Таджикистан все еще актуально
28 ноября 2025, 17:10 5761
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста
Улицы Тбилиси снова полны: Зурабишвили обратилась к участникам протеста обновлено 22:56
28 ноября 2025, 22:56 2607
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом
В Баку судят экс-сотрудника посольства в США. За торговлю золотом haqqin.az из зала суда
28 ноября 2025, 22:54 2444
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 2298
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля
Саудиты получат. Но не то, что у Израиля наша корреспонденция
28 ноября 2025, 22:13 1375
Мошенничество в отношении рабочих
Мошенничество в отношении рабочих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:58 2324
Че Гевара оберегает протестующих
Че Гевара оберегает протестующих объектив haqqin.az
28 ноября 2025, 21:50 1264
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей
Как прошла «черная пятница» в Баку? Массовый обман покупателей Рауф Гараев отвечает на вопросы haqqin.az
28 ноября 2025, 21:38 4484
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 5181
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
Экс-депутат пояснил, почему увеличение рабочего дня учителей не даст результата
28 ноября 2025, 18:00 2688
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться