Вместо Ермака к американцам едут Умеров с Кислицей

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров войдут в состав делегации, которая отправится в США для обсуждения американского плана по украинскому урегулированию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Умеров и Кислица встретятся во Флориде со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Агентство отмечает, что поездка украинской делегации состоится в непростое для Киева время, когда "Владимир Зеленский столкнулся с ростом давления в стране из-за коррупционного скандала", а его "ближайший союзник и главный помощник" Андрей Ермак подал в отставку.

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил, что встреча Умерова с Уиткоффом и Кушнером состоится в эти выходные в Майами (штат Флорида).