Имран скорее жив. А Хан скорее мертв

Партия Имран Хана опровергает слухи о его убийстве, однако доступ к бывшему премьер-министру по-прежнему закрыт, и этот факт усиливает тревогу в Пакистане и регионе. После того, как слухи о смерти бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана, отбывающего срок в тюрьме, стремительно распространились по стране и за её пределами, партия Имран Хана «Пакистан Тахрик-и Инсаф» (PTI) и правительство одновременно выступили с опровержениями. Тем не менее, руководство PTI вновь потребовало немедленного доступа к заключённому, подчеркнув, что Имран Хану уже более трёх недель не разрешают встречаться ни с родственниками, ни с адвокатами.

Напомним, что с августа 2023 года Имран Хан отбывает 14-летнее заключение по обвинению в коррупции. Однако его сторонники уверены, что истинные мотивы дела носят политический характер, а потому трёхнедельная изоляция их лидера лишь усиливает опасения за его жизнь. Рана Санаулла, советник премьер-министра Пакистана по политическим вопросам, заявил в интервью газете Dawn, что Хан «жив и с ним всё в порядке», а опасения относительно состояния здоровья заключённого «абсолютно беспочвенны». «Это совершенно неверно, - заявил Санаулла. - Он [Имран Хан] в хорошем состоянии, о нём заботятся. Команда врачей осматривает его ежедневно, следит за питанием, физическими упражнениями и приёмом лекарств». Слова советника совпадают с заявлением администрации тюрьмы Адиала, представитель которой ранее заверил, что Хан находится «в полной безопасности» и получает «всю необходимую помощь». В то же время сенатор от партии PTI Али Зафар, назвавший опровержение властей «обнадёживающим», подчеркнул необходимость срочной встречи с заключенным. «Слава Аллаху, новости оказались беспочвенными, но это делает ещё важнее личную проверку, - подчеркнул Зафар. - Мы должны увидеть его своими глазами». По его словам, PTI уже обратилась к министру внутренних дел Талалу Чаудхари с призывом немедленно организовать визит. Вакас Акрам, центральный секретарь по информации в партии PTI, также отверг «вводящие в заблуждение нарративы», добавив, что правительство «не может причинить вред Имран Хану».

Министр внутренних дел Талал Чаудхари в отдельном интервью подтвердил официальную позицию властей: «Эти сообщения полностью ложные. Их распространяют намеренно… Это неправда. Имран чувствует себя хорошо». Чаудхари подчеркнул, что администрация тюрьмы уже выступила с разъяснениями. Тем не менее слухи, впервые появившиеся в афганских Telegram-каналах, вызвали в Пакистане всплеск волнений. Сторонники Хана устроили марш к тюрьме, требуя немедленных объяснений, однако даже после официальных опровержений властей множество людей продолжили сомневаться, указывая на то, что доступ к осужденному политику остаётся закрытым. Слухи вокруг убийства Имран Хана стали темой активных спекуляций и в соседней Индии. Генерал Камалджит Сингх Дхиллон, бывший глава военной разведки Министерства обороны Индии, заявил в эфире местного телеканала, что Имран Хан — главный политический соперник начальника Генерального штаба Пакистана фельдмаршала Асима Мунира, чьи полномочия, благодаря конституционной реформе, недавно были существенно расширены. «Если бы Асим Мунир действовал, исходя только из собственных интересов, Имран Хан давно был бы мёртв», - уверен Дхиллон. Сестра Имран Хана, Норин Ниязи, в беседе с пакистанскими СМИ сказала, что власти уже более четырёх недель не дают семье увидеть заключённого. «Мы ничего не знаем, - пожаловалась Норин. - Нам ничего не говорят. Люди из его партии пришли на запланированную встречу, но их не пустили. Нам не разрешают свидания уже четыре недели». Норин Ниязи напомнила, что в прошлом году политика почти три недели держали в полной изоляции без света и даже без книг, что является нарушением правил тюремной администрации, которые ограничивают срок изоляции узника четырьмя днями. Сын экс-премьера Пакистана, Касим Хан, написал в социальной сети X, что его отец содержится «в нечеловеческих условиях», а родственники не имеют ни единого доказательства того, что Имран Хан жив.