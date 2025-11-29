Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак собирается отправиться на фронт, об этом он заявил в интервью New York Post.

«Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак и добавил, что служил Украине и не хочет создавать проблемы для украинского президента Владимира Зеленского.

Ермак уволен с должности 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром того же дня у него прошли обыски. Financial Times со ссылкой на источники писала, что они были связаны с расследованием «Мидас» — коррупционной схемы, организатором которой называют бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

Говоря об обысках, Ермак назвал их осквернением своего достоинства. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила New York Post, что «в его доме были проведены обыски, но после этого процедурных действий не последовало». «Ермак ушел в отставку, потому что хотел прекратить спекуляции», — сказала она.

Экс-глава Офиса Зеленского не привел подробностей о том, когда он отправится на передовую и собирается ли вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ).