Глава Пентагона: США «только начали убивать» наркотеррористов

«Мы только начали убивать наркотеррористов», - написал он в соцсети X. «Как обычно, лживые медиа публикуют все более выдуманные, провокационные и унизительные материалы, чтобы дискредитировать наших невероятных воинов, которые сражаются для защиты родины», - написал глава Пентагона в другом сообщении.

По его словам, 46-й президент США Джо Байден «потворствовал террористам, а мы их убиваем». «Наши текущие операции в Карибском бассейне являются законными как по американскому, так и по международному праву», - резюмировал Хегсет.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики.