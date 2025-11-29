Америка без убежища

Власти Соединенных Штатов Америки временно остановили принятие решений по всем просителям убежища после нападения на двух военнослужащих Нацгвардии у Белого дома. Об этом сообщает CBS News.

«Этот шаг является последней попыткой администрации ужесточить американскую иммиграционную систему», — отмечает телеканал.

Уточняется, что сотрудникам по вопросам предоставления убежища Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) было поручено воздержаться от одобрения, отклонения или закрытия соответствующих заявлений.

Стрельба возле Белого дома произошла 26 ноября. В результате два нацгвардейца были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.